من أصل 31.. 19 مدربا أجنبيا فشل مع الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن تولي الصربي أليكساندر ستانويفيتش القيادة الفنية للفريق الأبيض خلفًا لـ"خالد جلال" والذي تمت إقالته من تدريب الفريق عقب خسارة لقب الدوري المصري الممتاز بالموسم الماضي.





يبلغ المدرب الصربي من العمر 45 عاما، سبق وتولي القيادة الفنية لعدد من الأندية منها، بارتيزان، وبكين جوان الصيني، ومكابي حيفا، وباوك سالونيك اليوناني، والقادسية السعودي، وحصد لقب الدوري الصربي "مرتين" مع بارتيزان مرتين، في 2010 و2011، وتوج معه بكأس صربيا.

وسيكون "ستانويفيتش" المدرب الأجنبي رقم 32 في تاريخ الزمالك، حيث سبق وتولي قيادة الأبيض 31 مدربًا أجنبيًا من 13 جنسية مختلفة (يوغسلافيا – ألمانيا – البرتغال – انجلترا – اسكتلندا – هولندا – البرازيل – سويسرا - تشيكوسلوفاكيا – النمسا – فرنسا – صربيا – مونتنيجرو)، وكانت المدرسة الألمانية الأكثر حضورًا بـ 6 مدربين.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ المدربين الأجانب مع الزمالك:-

- أول مدرب

أول مدرب أجنبي في تاريخ الزمالك كان اليوغسلافي "جيزا تولدي" تولي تدريب الفريق من 1956- 1957، لكنه لم يحصد أي بطولات، وكان "تولدي" صاحب هدفي الفوز لمنتخب المجر في شباك منتخب مصر بكأس العالم 1934 في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المجري 4 / 2.

- مدربون حصدوا بطولات مع الزمالك

نجح 12 مدربًا أجنبيًا في تاريخ الزمالك في تحقيق بطولات خلال قيادة الفريق الأبيض هم:

• إيفان ستيفوفيتش (يوغسلافيا) 1959 – 1960: حقق الدوري الممتاز – كأس مصر "مرتين"

• جوزيف فاندلر (يوغسلافيا) 1963 – 1965: حقق لقب الدوري الممتاز "مرتين".

• ريتشي باركر (إنجلترا) 1986 – 1987: توج بلقب دوري أبطال إفريقيا 1986، ويعتبر أول مدرب أجنبي يحقق لقب إفريقي مع الزمالك .

• ديف مكاي (اسكتلندا) 1991 - 1993: حصد لقب الدوري الممتاز "مرتين"

• ديثلم فيرنر و ويرنر أولك (ألمانيا) 1996 – 1997: دوري أبطال إفريقيا – السوبر الإفريقي – كأس البطولة الأفروآسيوية

• رود كرول (هولندا) 1997 – 1999، 2007- 2008: كأس الأفروآسيوية – كأس مصر

• أوتوفيستر (ألمانيا) 1999 – 2002: الدوري المصري – كأس مصر – السوبر المصري - كأس الكؤوس الإفريقية

• كابرال (البرازيل) 2002 – 2003، 2004- 2005: الدوري المصري – كأس السوبر المصري – دوري أبطال إفريقيا – السوبر الإفريقي

• فينجادا (البرتغال) 2003 – 2004: الدوري المصري – البطولة العربية – كأس السوبر المصري السعودي.

• فيريرا (البرتغال) 2014-2015: الدوري المصري – كأس مصر

• جروس (سويسرا) 2018-2019: السوبر المصري السعودي – الكونفيدرالية

- مدربون فشلوا مع الزمالك

كان الفشل عنوان تجارب 19 مدربًا أجنبيًا مع الزمالك، لم يستطيعوا تحقيق أي بطولات خلال قيادة الفريق الأبيض هم:

• جيزا تولدي (يوغسلافيا) 1956 – 1957

• يان هوكو (تشيكوسلوفاكيا) 1973 – 1975

• بورخارد بابي (ألمانيا) 1975

• فليبور فاسوفيتش (يوغسلافيا) 1982 – 1983

• دوسان نينكوفيتش (يوغسلافيا) 1985 – 1986

• كارلوس (البرازيل) 1989 – 1990

• ألفريد ريدل (النمسا) 1994 – 1995

• دراجوسلاف ستيبانوفيتش (صربيا) 2004

• ثيو بوكير (ألمانيا) 2005

• مانويل كاجودا (البرتغال) 2006

• هنري ميشيل (فرنسا) "ولايتين" 2007، 2009

• راينر هولمان (ألمانيا) 2008

• ميشيل دو كاستال (سويسرا) 2009

• جورفان فييرا (البرازيل) 2012 – 2013

• جيمي باتشيكو (البرتغال) 2014 – 2015

• ماركوس باكيتا (البرازيل) 2015 – 2016

• أليكس ماكليش (اسكتلندا) 2016

• أوجوستو إيناسيو (البرتغال) 2017

• نيبوشا (مونتنيجرو) 2017 – 2018