ما حكم قضاء صيام ستة أيام من شوال في ذي القعدة..على جمعة يرد

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وجه شخص تساؤل للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم قضاء صيام ستة من شوال في ذي القعدة.



وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، اليوم الخميس، قائلًا: "لا يجوز صيام ستة من شوال في ذي القعدة؛ لأنه لكل مقام مقال، ولكل وضع حال".

