ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ما حكم قضاء صيام ستة أيام من شوال في ذي القعدة..على جمعة يرد

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:46 م
ما حكم قضاء صيام ستة أيام من شوال في ذي القعدة..على جمعة يرد
علي جمعة
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
وجه شخص تساؤل للدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، حول حكم قضاء صيام ستة من شوال في ذي القعدة.

وعقب "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المنشورة عبر صفحته الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، اليوم الخميس، قائلًا: "لا يجوز صيام ستة من شوال في ذي القعدة؛ لأنه لكل مقام مقال، ولكل وضع حال".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفواً لا يوجد مباريات