شاروبيم: لجان الدقهلية جاهزة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:45 م
محمد كشك
Advertisements
Advertisements
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية انتهاء الاستعدادات المطلوبة لاداء امتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية بجميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ السبت القادم.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلبة وتهيئة المناخ المناسب لتركيز الطلاب وتوفير الرعاية الصحية لهم أثناء تأدية الامتحانات، وضمان الشفافية والنزاهة داخل اللجان ومنع كل صور الغش،ومتابعة سير الامتحانات أولا بأول والاستجابة الفوريه لاية طوارئ،مشددا على ضرورة إلتزام الطلاب بالتعليمات وقواعد أداء الامتحانات.
ومن جانبه أعلن علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني بالدقهلية يبلغ 4683 طالب وطالبة امام 17 لجنة بالإضافة إلى لجنة السجن وسط إجراءات أمنية مشددة،وأضاف أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية أمن الدقهلية والصحة والكهرباء لتوفير كافة الخدمات أثناء فترة الامتحانات.
وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلبة وتهيئة المناخ المناسب لتركيز الطلاب وتوفير الرعاية الصحية لهم أثناء تأدية الامتحانات، وضمان الشفافية والنزاهة داخل اللجان ومنع كل صور الغش،ومتابعة سير الامتحانات أولا بأول والاستجابة الفوريه لاية طوارئ،مشددا على ضرورة إلتزام الطلاب بالتعليمات وقواعد أداء الامتحانات.
ومن جانبه أعلن علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني بالدقهلية يبلغ 4683 طالب وطالبة امام 17 لجنة بالإضافة إلى لجنة السجن وسط إجراءات أمنية مشددة،وأضاف أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية أمن الدقهلية والصحة والكهرباء لتوفير كافة الخدمات أثناء فترة الامتحانات.
Advertisements
- رئيس "أزهرية كفر الشيخ" يلتقي رؤساء لجان الدور الثاني في امتحانات الثانوية
- "شاروبيم": انتهاء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بالدقهلية
- وكيل "تعليم" البحيرة يكشف لـ"الفجر" عقوبات الغش في امتحانات "الثانوية العامة" (فيديو)
- بدء دخول وتفتيش طلاب الثانوية العامة لامتحان اللغة العربية بالبحيرة (صور)
- أولياء أمور طلاب الثانوية يترقبون خروج أبنائهم بدمنهور (صور)
- تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجنة "الإنجليزية" بالبحيرة (صور)
- ترقب وقلق عقب أداء طلاب الثانوية العامة امتحان "الإنجليزي" بدمنهور (صور)
- تفتيش طلاب الثانوية العامة بـ"عصيان الليزر" قبل دخول لجان البحيرة (فيديو)