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شاروبيم: لجان الدقهلية جاهزة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:45 م
شاروبيم: لجان الدقهلية جاهزة لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية
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محمد كشك
 
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أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية انتهاء الاستعدادات المطلوبة لاداء امتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية بجميع اللجان على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة والتي ستبدأ السبت القادم.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلبة وتهيئة المناخ المناسب لتركيز الطلاب وتوفير الرعاية الصحية لهم أثناء تأدية الامتحانات، وضمان الشفافية والنزاهة داخل اللجان ومنع كل صور الغش،ومتابعة سير الامتحانات أولا بأول والاستجابة الفوريه لاية طوارئ،مشددا على ضرورة إلتزام الطلاب بالتعليمات وقواعد أداء الامتحانات.

ومن جانبه أعلن علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني بالدقهلية يبلغ 4683 طالب وطالبة امام 17 لجنة بالإضافة إلى لجنة السجن وسط إجراءات أمنية مشددة،وأضاف أنه تم عقد بروتوكول تعاون بين مديرية أمن الدقهلية والصحة والكهرباء لتوفير كافة الخدمات أثناء فترة الامتحانات.
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