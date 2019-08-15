رغم العروض المغرية.. عبد الله الأسطا يعلن اعتزاله للكرة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:41 م
أميرة فطيم
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أعلن نجم فريق النصر عبد الله الأسطا رسميا، اليوم الخميس، اعتزال بعد مشوار استمر 21 عام حقق خلاله 8 بطولات.
ونقلت صحيفة "الإقتصادية" السعودية عن الأسطا قوله: "وصلتني حتى الآن ثلاثة عروض احترافية من أندية في الدوري السعودي للمحترفين، ورغم جديتهم وإغرائهم رفضتها، وأشعر أنها نهاية علاقتي بكرة القدم ، سأكتفي بالفترة التي عشتها بالملاعب".
وأضاف: "بكل تأكيد أعتز بالفترة التي عشتها مع النصر وجماهيره، لكن الظروف لم تسمح بتقديم الأفضل لأسباب عديدة أفضل الإحتفاظ بها لنفسي".
وأكد: "تسلمت جميع مستحقاتي المالية المتأخرة من النصر بعد انتهاء عقدي بشكل رسمي".
وأوضح الأسطا قائلا: "أركز الآن على الإستجمام مع أسرتي وسأستريح قليلا بعد هذا المشوار ، وربما قد أدخل مجال التدريب أو التحليل الفني بالقنوات التليفزيونية".
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