رغم العروض المغرية.. عبد الله الأسطا يعلن اعتزاله للكرة

أعلن نجم فريق النصر عبد الله الأسطا رسميا، اليوم الخميس، اعتزال بعد مشوار استمر 21 عام حقق خلاله 8 بطولات.

ونقلت صحيفة "الإقتصادية" السعودية عن الأسطا قوله: "وصلتني حتى الآن ثلاثة عروض احترافية من أندية في الدوري السعودي للمحترفين، ورغم جديتهم وإغرائهم رفضتها، وأشعر أنها نهاية علاقتي بكرة القدم ، سأكتفي بالفترة التي عشتها بالملاعب".





وأضاف: "بكل تأكيد أعتز بالفترة التي عشتها مع النصر وجماهيره، لكن الظروف لم تسمح بتقديم الأفضل لأسباب عديدة أفضل الإحتفاظ بها لنفسي".

وأكد: "تسلمت جميع مستحقاتي المالية المتأخرة من النصر بعد انتهاء عقدي بشكل رسمي".





وأوضح الأسطا قائلا: "أركز الآن على الإستجمام مع أسرتي وسأستريح قليلا بعد هذا المشوار ، وربما قد أدخل مجال التدريب أو التحليل الفني بالقنوات التليفزيونية".