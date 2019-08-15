ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بالفديو أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس 15-8-2019

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:33 م
بالفديو أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس 15-8-2019
Advertisements
طباعة
رقية جمال
 
Advertisements
عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.

وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 795.5 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 696 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 596.5 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5568 جنيهًا.

بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.61 للبيع، 16.51 للشراء، واليورو 18.34 للبيع، و18.23 للشراء، والجنيه الإسترليني 20.13 للبيع، و20.01 للشراء، والين الياباني "100" 15.27 للبيع، و15.17 للشراء، والفرنك السويسري 16.68 للبيع، و16.58 للشراء.
Advertisements
المزيد عن: سعر عيار الذهب 21 سعر عيار 24 جرام سعر عيار 18 اسعار الذهب اليوم ارتفاع اسعار الذهب
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفواً لا يوجد مباريات