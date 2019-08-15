بالفديو أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس 15-8-2019
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:33 م
رقية جمال
Advertisements
Advertisements
عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.
وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 795.5 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 696 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 596.5 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5568 جنيهًا.
بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.61 للبيع، 16.51 للشراء، واليورو 18.34 للبيع، و18.23 للشراء، والجنيه الإسترليني 20.13 للبيع، و20.01 للشراء، والين الياباني "100" 15.27 للبيع، و15.17 للشراء، والفرنك السويسري 16.68 للبيع، و16.58 للشراء.
وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 795.5 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 696 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 596.5 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5568 جنيهًا.
بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.61 للبيع، 16.51 للشراء، واليورو 18.34 للبيع، و18.23 للشراء، والجنيه الإسترليني 20.13 للبيع، و20.01 للشراء، والين الياباني "100" 15.27 للبيع، و15.17 للشراء، والفرنك السويسري 16.68 للبيع، و16.58 للشراء.
Advertisements
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء.. (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الأحد (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الجمعة (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)
- أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم الخميس (فيديو)