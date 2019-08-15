بالفديو أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الخميس 15-8-2019

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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري والذهب.



وجاءت أسعار الذهب على النحو الآتي: عيار "24" 795.5 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 696 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 596.5 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5568 جنيهًا.



بينما جاءت أسعار العملات الأجنبية على النحو الآتي: الدولار الأمريكي 16.61 للبيع، 16.51 للشراء، واليورو 18.34 للبيع، و18.23 للشراء، والجنيه الإسترليني 20.13 للبيع، و20.01 للشراء، والين الياباني "100" 15.27 للبيع، و15.17 للشراء، والفرنك السويسري 16.68 للبيع، و16.58 للشراء.

