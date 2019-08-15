بعد 22 يوم عرض.. "الفيل الأزرق 2" يحصد 71 مليون جنيه
الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:29 م
الفجر الفني
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حصد فيلم "الفيل الأزرق 2" إيرادات بلغت نحو 71 مليون جنيه، في 22 يوم عرض، وبذلك يكون في المركز الثاني بعد فيلم "ولاد رزق 2" للنجم أحمد عز، والذي يتصدر قائمة إيرادات الأفلام المطروحة بدور العرض السينمائية حاليا.
الفيلم بطولة كريم عبد العزيز ونيللى كريم وشيرين رضا، هند صبرى، إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارا عماد، رواية أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز"
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