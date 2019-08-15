أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر (فيديو)

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عرض برنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام، حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في سوق الجملة.



وجاءت أسعار الخضراوات، على النحو التالي: الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 5.5 جنيهات، والبصل 3.5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، والكوسة 9 جنيهات، والملوخية 3 جنيهات، والفاصوليا 28 جنيهًا.



وبالنسبة لأسعار الفاكهة، سجل البطيخ 15 جنيها للكيلو، والكانتلوب 6 جنيهات، والخوخ 7 جنيهات، والمانجو 10 جنيهًا.

