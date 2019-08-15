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وكيل زراعة الدقهلية: انتهينا من 70% من كارت الفلاح ومنافذ بيع بسعر التكلفة على مستوى المحافظة قريبًا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 01:30 م
وكيل زراعة الدقهلية: انتهينا من 70% من كارت الفلاح ومنافذ بيع بسعر التكلفة على مستوى المحافظة قريبًا
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محمد كشك
 
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قال المهندس فوزى الحضرى وكيل وزارة الزراعة فى محافظة الدقهلية نحن بصدد التجهيز لإقامة منافذ بيع على مستوى المحافظة بأسعار التكلفة، والمنافذ تقام جميعها تحت إشراف مديرية الزراعة بالكامل والعاملون بها من فريق العمل بالزراعة، للمساهمة في عمل اكتفاء غذائى وتوفير جميع السلع، وهناك خطة للانتشار ستبدأ بالسنبلاوين والمنصورة للتصدى للغلاء، وعمل توازن للمنتج خاصة في فاصل الفترتين أو الجني.

وأوضح وكيل زراعة الدقهلية أنهم إنتهوا من 70% من تطبيق كارت الفلاح منه وقريبا سيتم تجاوز النسبة، ومشكلات الفلاح تتمثل في الورثة ومعوقات بسيطة يتم تذليلها. 

وأشار الحضرى الى أن الكارت خاص بصاحب الأرض الزراعية، ولكن صرف الأسمدة للمزارع الفعلى للأرض، لأنه ليس كل صاحب أرض هو زارعها،و الكارت يضمن للفلاحين جميع مستحقاتهم من أسمدة وتقاوي.

وقال أن المحافظة لا يوجد بها أي مشكلات بالأسمدة بل تجاوزنا 108% وأى مزارع يحتاج أسمدة أنا كفيل بتوفيرها لأن لدينا مخزون 30% من المحصول الشتوي.
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