فيفي عبده تتعرض لأزمة صحية.. وهذه التفاصيل





نذكر أن الفنانة فيفي عبده، تقضي إجازتها الصيفية بالساحل الشمالي، حيث تشارك جمهورها بمقاطع مصورة لوصلات رقص لها عبر صفحاتها الخاصة بمواقع التواصل الانستجرام.

اضطرت الفنانة فيفي عبده، لالغاء جميع أنشطتها الفنية الفترة المقبلة بسبب تعرضها لأزمة صحية، نتيجة تعرضها لنزلة معوية حادة نتيجة تناولها طعام مجهول المصدر.