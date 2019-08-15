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ماني: الكرة الذهبية من حق ميسي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:16 م
ماني: الكرة الذهبية من حق ميسي
ساديو ماني
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الفجر الرياضي
 
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أكد السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول الإنجليزي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب وقائد برشلونة الإسباني يستحق الفوز بالكرة الذهبية.

 

وقال ماني في تصريح مقتضب نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الخميس: "ميسي يستحق الكرة الذهبية".

 

يُذكر أن ماني ليس النجم الأول في صفوف الريدز، الذي يتحدث عن أحقية "البرغوث" بالكرة الذهبية، حيث سبقه الهولندي فيرجيل فان ديك، أفضل لاعب في البريميرليج بالموسم الماضي.

 

 

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