ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الشباب يزاحم جيرونا الأسباني على ضم نجم الهلال

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:30 م
الشباب يزاحم جيرونا الأسباني على ضم نجم الهلال
الإسباني جوناثان سوريانو
Advertisements
طباعة
أميرة فطيم
 
Advertisements

أشارت تقارير صحفية إلى سعي نادي الشباب إلى التعاقد مع الإسباني جوناثان سوريانو، لاعب فريق الهلال.


وكان الشباب قد أعلن تعاقده مؤخرًا، مع محمد السهلاوي قادمًا من نادي النصر في صفقة انتقال حر.


وكشفت صحيفة "الرياض" السعودية أن إدارة نادي الشباب عرضت على الهلال ضم سوريانو، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.


وينتظر الهلال موقف سوريانو من الانتقال إلى الشباب معارًا لمدة موسم، أو تحويله إلى قائمة الاستثمار.


والجدير بالذكر أن نادي جيرونا الإسباني يخطط ايضا للتعاقد مع سوريانو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وشارك سوريانو مع الهلال في11 مباراة، سجل خلالهم 3 أهداف في دوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفواً لا يوجد مباريات