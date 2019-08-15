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أسعار الدواجن تستقر عند 20 جنيه للكيلو

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:27 م
أسعار الدواجن تستقر عند 20 جنيه للكيلو
مزرعة دواجن
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الفجر الاقتصادي
 
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-8-2018، بعدما شهدت تراجعات في الفترة الماضية في أسعارها لأقبال المصريون على شراء اللحوم.

 

 

وتراوحت أسعار الدواجن فى السوق المحلى بين 18  إلى  20 جنيه للكيلو، فى حين تتراوح سعرها للمستهلك بين 23- 25 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الدواجن البلدى لسعر 26 جنيها من المزرعة في  حين يترواح سعرها فى الاسواق بين 30 -32 جنيها ، وتابع كرتونة البيض ب35.5 من المزرعة وللمستهلك من 42 – 44 جنيها .

 

وكان ادكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن،  أكد على أن الفجوة الموجودة في انتاج الدواجن في مصر قليلة للغاية ولا تزيد عن 5%، مشيرًا  إلى أنة من الممكن سد هذه الفجوة خلال عامين فقط والتصدير لكافة الدول المجاورة لمصر.

 

وتابع "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "النيل للأخبار"، أن شعبة الدواجن تعمل على التوسع في صناعة الدواجن في الظهير الصحراوي لبعض المحافظات، للتغلب على مشاكل انتشار الأمراض.

 

وشدد على ضرورة تفعيل بورصة الدواجن، وتحديد تكلفة الإنتاج على أرض الواقع، ووضع هامش ربح لا تقل عن 10%.

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