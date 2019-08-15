تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 15-8-2019

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في السوق المحلى، اليوم الخميس، ثبات في الأسعار بعد سلسلة من الارتفاعات خاصة في أسعار الحديد على مدار الاشهر الماضية عقب قرار وزير الصناعة بفرض رسوم على البيلت وهو ما أدى إلى توقف إنتاج بعض الشركات المعتدة على هذا الخام في التصنيع.

وسجل سعر حديد الجارحى نحو 11500 جنيه في الطن، وبلغ سعر حديد العشرى 11400 جنيه في الطن، وسعر حديد المعادي 11250 جنيه في الطن، و11450 جنيه في الطن لحديد الجبوشي.

وبلغ سعر طن حديد عز 11890 جنيه وهو اأعلى الاسعار ، ووصل حديد المراكبي إلى 11480 جنيه للطن، في حين سجل حديد المصريين 11550 جنيه للطن، في حين سجل حديد عنتر ستيل نحو 11400 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن الأسمنت فى السوق متوسط 900 جنيه للطن في معظم الشركات.