ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

هاني مهنا ونجلته هنادي ضيفا "معكم منى الشاذلي".. الليلة

الخميس 15/أغسطس/2019 - 12:25 م
هاني مهنا ونجلته هنادي ضيفا معكم منى الشاذلي.. الليلة
هانى مهنا ونجلته
Advertisements
طباعة
أحمد رمضان متولي
 
Advertisements

يحل الموسيقار الكبير هانى مهنا، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة نجلته الفنانة الشاب هنادي مهنا، فى حلقة اليوم الخميس ١٥ أغسطس ضمن لقات برنامج "معكم منى الشاذلي المذاع على فضائية "سي بي سي".

 

وخلال اللقاء يكشف الأب والابن حكايات جديدة فى مسيرة "هنادي" منذ طفولتها وحتى احترافها التمثيل مؤخرا.

 

وتتحدث هنادي عن ظهورها المميز فى دراما رمضان الماضي ومشاركتها فى أعمال كبيرة فى مسلسلات (حكايتي ، وزالزال).

 

وقدمت هنادى مجموعة من الأغنيات بصوتها على ألحان والدها الموسيقار الكبير.

 

وتتضمن حلقة الشاذلي مع مهنا ونجلته فقرة مع الدكتور محمد سلامة أحد المشرف على  مشروع دراسة الجينات المصرية لعمل أول خريطة من نوعها تشرح وتوضح طبيعة الجين المصري الفريد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
أفضل أفلام عيد الأضحى 2019؟!
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
عفواً لا يوجد مباريات