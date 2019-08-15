هاني مهنا ونجلته هنادي ضيفا "معكم منى الشاذلي".. الليلة

يحل الموسيقار الكبير هانى مهنا، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي، بصحبة نجلته الفنانة الشاب هنادي مهنا، فى حلقة اليوم الخميس ١٥ أغسطس ضمن لقات برنامج "معكم منى الشاذلي المذاع على فضائية "سي بي سي".

وخلال اللقاء يكشف الأب والابن حكايات جديدة فى مسيرة "هنادي" منذ طفولتها وحتى احترافها التمثيل مؤخرا.

وتتحدث هنادي عن ظهورها المميز فى دراما رمضان الماضي ومشاركتها فى أعمال كبيرة فى مسلسلات (حكايتي ، وزالزال).

وقدمت هنادى مجموعة من الأغنيات بصوتها على ألحان والدها الموسيقار الكبير.

وتتضمن حلقة الشاذلي مع مهنا ونجلته فقرة مع الدكتور محمد سلامة أحد المشرف على مشروع دراسة الجينات المصرية لعمل أول خريطة من نوعها تشرح وتوضح طبيعة الجين المصري الفريد.