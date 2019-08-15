المؤشرالرئيسي للبورصة يهبط 1.43% بمنتصف تعاملات اليوم





واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة، اليوم الخميس ،أخر أيام الأسبوع مضغوطة بمبيعات العرب والأجانب و بالتزامن مع تراج البورصات العاللمية والتخوف من شبح الركود الإقتصادي وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.43% ليصل عند 14332.8 نقطة .





وفقد رأس المال السوقي نحو7.2 مليار جنيه ليصل بمنتصف التعاملات الي مستوي 752.9 مليار جنيه .





وهوي المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستويات 14,332.89 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني"egx70" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستويات 539.59 نقطة، ونزل مؤشر الأوسع نطاقًا" Egx100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستويات 1,421.69 نقطة.





وتوقع إيمن فودة خبير أسواق المال ، أن تتعافي المؤشرات الرئيسية بدخول قوة شرائية جديدة قرب مستويات الدعم الفرية لتحد من التراجعات وتعاود الأسهم والمؤشرات التجربة لي مستويات مقاومة قريبة .









من جانبه، أنهت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، أولى تعاملاتها بعد أنتهاء أجازة عيد الأضحى على ارتفاعات جماعية وسط مشتريات قوية من المستثمرون الأجانب.









وقفز المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 2.54% ليصل إلى مستويات 14540.56 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني"egx70" بنسبة 1.72% ليصل إلى مستويات 539.96 نقطة، وجقق مؤشر الأوسع نطاقًا" Egx100" ارتفاعات بنسبة 1.96% ليصل إلى مستويات 1431.74 نقطة.









شهدت الجلسة لأول مرة منذ فترة بعيدة تحقيق قيم تداولات مليارية مع تنفيذ عرض الشراء الأجباري من قبل المساهمون الرئسيون بشركة جلوبال تليكوم للأستحواذ على الشركة بالكامل.













وبلغ إجمالى حجم التداول نحو 4.1 مليار جنيه، بالتداول على 219.9 مليون سهم، وتنفيذ أكثر من 28.7 ألف عملية









وربح رأسمال السوقي للأسهم نحو 13.95 مليار جنيه بنهاية الجلسة؛ ليرتفع إلى 760.114 مليار جنيه.





وأتجهت تعاملات المستثمرون الأجانب نحو الشراء وحدة بصافي 2.4 مليار جنيه، بينما باع المستثمرون المصريون والعرب بقيمة 2 مليار جنيه، و 309.5 مليون جنيه على الترتيب.







