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كارثة جوية جديدة شرق طهران.. والإعلان عن عدد الضحايا

الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:56 ص
كارثة جوية جديدة شرق طهران.. والإعلان عن عدد الضحايا
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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شهدت العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الخميس، سقوط طائرة تدريبية في محافظة سمنان شرقي العاصمة، أسفرت عن مقتل شخصين.

ووفق وكالة “سبوتنيك”، لفت التلفزيون الإيراني، إلى أن الطائرة سقطت قبل 200 متر فقط من مدرج مطار “إيفانكي” في مدينة غرمسار بمحافظة سمنان.

يُذكر أن قطاع الطيران في إيران، وتحت وطأة الحظر والعقوبات التي فُرضت عليه نتيجة البرنامج النووي؛ يعاني من نقص حادٍّ في قطع الغيار، وحتى قدرته على شراء طائرات جديدة. وخلال هذا العام والأعوام السابقة تَعَرّضت العديد من طائرات الركاب الإيرانية إلى حوادث سقوط أو تحطم.

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