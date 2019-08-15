سيلينا جوميز تؤسس شركتها الخاصة لمستحضرات التجميل

تستعد النجمة الشابة سيلينا جوميز، للدخول لعالم التجميل والموضة، بعد توقيعها لعقد شركتها الجديدة لمستحضرات التجميل والعطور، التي ستطلق كماركة مسجلة تابعة لها.

ووفقا لموقع Women's Wear Daily، فإن سيلينا ستحذو حذو العديد من المشاهير من السيدات المالكات لماركات مستحضرات تجميل تابعه لهن مثل كيم كارداشيان وأريانا جراندي.

وستقوم شركة سيلينا بالشراكة مع شركة صناعة مستحضرات التجميل الأمريكية، July Moon Productions.