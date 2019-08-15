"التضامن" تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا 5

افتتحت وزارة التضامن الاجتماعي، معرض ديارنا للأسر المنتجة بمارينا 5، والذي يستمر حتى 25 أغسطس 2019، تحت رعاية غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.





ويقام المعرض عند المدخل الرئيسي لمارينا 5 في خيمة كبيرة على مساحةً 500متر ويشارك في المعرض37 عارضاً يمثلون عدد من الجمعيات العاملة في مجال الاسر المنتجة، بالإضافة إلى بعض المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كما يشارك ايضاً قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية بمنتجات خاصة بالمصايف على مساحة 24 متر داخل المعرض.





ويضم المعرض منتجات الأشغال اليدوية من الجلود والصدف والمفروشات والكليم والجوبلان والإكسسوارات ومنتجات الكروشيه واللاسيه ومكملات الديكور بأنواعها وهي تتميز بكونها منتجات تراثية مصنوعة يدوياً وذات جودة عالية.





وتعد معارض الأسر المنتجة أحد الآليات التي تعمل من خلالها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال ما توفره من تدريب وإتاحة فرص عمل وتشغيل أيدي عاملة، وكذلك اتاحة فرص لتشغيل السيدات من خلال مراكز تدريب وتكوين مهني أو من خلال بعض الأشغال والصناعات البسيطة المنزلية حتى الصناعات التقليدية المعروف بها كل محافظة.





وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحرص على تنوع المنتجات المعروضة وتقديم أعلى مستويات الجودة خلال المعرض الذي أصبح حالياً مناسبة تعنى الكثير للأسر المنتجة ولرواده فقد نجح المعرض خلال الأعوام الأخيرة في تحقيق مبيعات قياسية وجذب ألاف الزوار من المصريين وحالياُ يتم الاعتماد على فكرة التوسع في إقامة المعرض في القاهرة والمحافظات بعد ان كان يقام مرة واحدة في القاهرة حيث تم التوسع في عدد المعارض وعدد العارضين من الأسر المنتجة مع الحرص في التدقيق على مستويات الجودة للمعروضات بأسعار مناسبة.





وأضافت والي أن الوزارة تسعى لزيادة عدد المعارض الخاصة بالأسر المنتجة خلال موسم الصيف، حيث أقيم معرض ديارنا بمدينة الاسكندرية ومطروح والغردقة.



