"التضامن": السبت أول رحلات عودة الحجاج لأرض الوطن

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة غادة والي، استئناف لجان مطاري جدة والمدينة عملها مع بدء رحلات عودة حجيج الجمعيات إلى القاهرة وإلى المدينة المنورة، حيث من المقرر بدء عمل الجسر الجوى لرحلات حجاج الجميعات، حيث تبدء أولى الأفواج الذين لم يسافروا الى المدينة في السفر اليوم الخميس، كما أنه من المقرر إن تعود اولى رحلات حجاج الجمعيات إلى أرض الوطن السبت 17 أغسطس الجاري على أن تتوالى رحلات العودة لأرض الوطن تباعا.



