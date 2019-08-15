هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بتونس.. الليلة
الخميس 15/أغسطس/2019 - 11:56 ص
أ ش أ
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يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي في تونس التي وضعت تحت شعار "ذاكرة زاما".
وأبدى "شاكر" سعادته بلقاء الجمهور التونسي في مدينة (سليانة) التي تقع في إقليم الشمال الغربي وفيها يقع مقر ولاية سليانة، وتمنى أن يكون لقائه بالجمهور التونسي مميزا كما كان في حفله في مهرجان قابس التونسية قبل أسابيع قليلة.
يشار إلى أن مهرجان سليانة الدولي انطلق - منذ يومين - وتتواصل فعالياته حتى 19 أغسطس الجاري، وتتضمن فعالياته بين الحفلات الغنائية والاستعراضية وايضا العروض المسرحية وتتنوع العروض بين الأماكن المفتوحة مثل المركب الثقافي وساحة الفنون لتحقيق رواجا ثقافيا واقتصاديا لولاية سيليانة.
وأبدى "شاكر" سعادته بلقاء الجمهور التونسي في مدينة (سليانة) التي تقع في إقليم الشمال الغربي وفيها يقع مقر ولاية سليانة، وتمنى أن يكون لقائه بالجمهور التونسي مميزا كما كان في حفله في مهرجان قابس التونسية قبل أسابيع قليلة.
يشار إلى أن مهرجان سليانة الدولي انطلق - منذ يومين - وتتواصل فعالياته حتى 19 أغسطس الجاري، وتتضمن فعالياته بين الحفلات الغنائية والاستعراضية وايضا العروض المسرحية وتتنوع العروض بين الأماكن المفتوحة مثل المركب الثقافي وساحة الفنون لتحقيق رواجا ثقافيا واقتصاديا لولاية سيليانة.
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