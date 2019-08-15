هاني شاكر يحيي حفلا غنائيا بتونس.. الليلة

يستعد أمير الغناء العربي هاني شاكر لإحياء حفل غنائي اليوم الخميس، ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان سليانة الدولي في تونس التي وضعت تحت شعار "ذاكرة زاما".



وأبدى "شاكر" سعادته بلقاء الجمهور التونسي في مدينة (سليانة) التي تقع في إقليم الشمال الغربي وفيها يقع مقر ولاية سليانة، وتمنى أن يكون لقائه بالجمهور التونسي مميزا كما كان في حفله في مهرجان قابس التونسية قبل أسابيع قليلة.