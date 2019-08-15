مي فاروق في سهرة طرب بأوبرا الإسكندرية السبت المقبل

في إطار فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي بمسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، تقدم النجمة مي فاروق، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمي، حفلا في الثامنة مساء السبت المقبل، يتضمن باقة من أهم وأشهر روائع كوكب الشرق أم كلثوم، إلى جانب مختارات من مؤلفات الطرب لكل من محمد عبد الوهاب وفايزة أحمد، بالإضافة إلى عدد من أعمالها الخاصة.



يشار إلى أن مي فاروق بدأت مشوارها الفني في سن الثامنة، حيث التحقت بكورال أطفال الأوبرا وتدربت على يد المايسترو سليم سحاب، واشتهرت بأداء أعمال أم كلثوم نتيجة تميز وقوة صوتها، وقدمت مجموعة من الأعمال الخاصة التي تحمل طابع زمن الفن الجميل ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة.