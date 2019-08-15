ا"لبورصة "تخسر 4.5 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة التداول





إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس ،أخر أيام الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المكثفة من قبل العرب والأجانب والأفراد .





وخسر رأس المال السوقي نحو4.5 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات من التداول الي مستوي 755.6 مليار جنيه





وقفز المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستويات 14,414.35 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني"egx70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستويات 539.71 نقطة، ونزل مؤشر الأوسع نطاقًا" Egx100" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستويات 1,423.96 نقطة.







