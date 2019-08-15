ا"لبورصة "تخسر 4.5 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة التداول
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:41 ص
نيفين سمير
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إستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة، اليوم الخميس ،أخر أيام الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المكثفة من قبل العرب والأجانب والأفراد .
وخسر رأس المال السوقي نحو4.5 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات من التداول الي مستوي 755.6 مليار جنيه
وقفز المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستويات 14,414.35 نقطة، وهبط المؤشر السبعيني"egx70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستويات 539.71 نقطة، ونزل مؤشر الأوسع نطاقًا" Egx100" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستويات 1,423.96 نقطة.
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