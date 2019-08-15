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ا"لبورصة "تخسر 4.5 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة التداول

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:41 ص
البورصة تخسر 4.5 مليار جنيه بعد نصف ساعة من بدء جلسة التداول
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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إستهلت البورصة المصرية  تعاملات جلسة، اليوم  الخميس ،أخر أيام الأسبوع  علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات مضغوطة بمبيعات المكثفة من قبل العرب والأجانب والأفراد .

 وخسر رأس المال السوقي نحو4.5 مليار جنيه ليصل في تلك اللحظات  من التداول الي مستوي 755.6 مليار جنيه 

وقفز المؤشر الرئيسي" egx30"  بنسبة 0.87% ليصل إلى مستويات 14,414.35  نقطة، وهبط المؤشر السبعيني"egx70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستويات 539.71  نقطة، ونزل  مؤشر الأوسع نطاقًا" Egx100" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستويات 1,423.96 نقطة.


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