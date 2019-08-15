صورة جوية تكشف عن غارة إسرائيلية استهدفت ميليشيات إيرانية في بغداد





نشرت شركة إسرائيلية للتصوير بالأقمار الصناعية، أمس الأربعاء، صوراً لمستودع للأسلحة في جنوب بغداد، تظهر تعرضه لغارة جوية.





وقالت شركة "أميغ سات إنترناشونال" الإسرائيلية، إن خصائص الضرر التي تم تحديدها في الصور تظهر أنه "من المحتمل أن يكون الانفجار الذي وقع في المعسكر قد نجم عن غارة جوية، أعقبتها انفجارات ثانوية للمتفجرات المخزنة في المستودع".





ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني تقريراً ذكرت فيه أن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، اللواء سعد معن، سبق أن صرح بأن "انفجاراً وقع داخل كدس للعتاد تابع للحشد الشعبي داخل معسكر الصقر جنوبي بغداد".





ووفقاً لتقارير أجنبية، فإن إسرائيل تنشط بشكل متزايد في تنفيذ ضربات جوية ضد الميليشيات التي تدعمها إيران في العراق، إضافة إلى قيامها بشن هجمات ضد أهداف إيرانية في سوريا لمنع تموضع إيران عسكرياً هناك.



