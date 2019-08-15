في ذكرى ميلاد هدى سلطان.. تعرف على سبب مقاطعة شقيقها محمد فوزي لها

وما لا يعرفه الكثير أن شقيقها الفنان محمد فوزي، قاطعها بسبب دخولها عالم الفن حيث قالت في لقاء قديم لها عرضته قناة "ماسبيرو زمان": "إن اعتراض محمد فوزي على دخولها المجال الفني كان بسبب خوفه الشديد عليها ولأن الفن لم يكن له نفس المكانة التي يحظى بها الآن، ولكن بعد أن أدرك موهبتها الفنية قدم لها أشهر الألحان التي غنتها في الأفلام".





وأضافت: "أن محمد فوزي قدم لها العديد من الألحان منها “لموني، وضاربين الودع، والسد”، واللحن الأخير لحنه لها في ليلة واحدة وتسلمتها في القطار وغنته به أيضًا".





ووصفت شقيقها بأنه كان بالنسبة لها صديق قبل أن يكون أخ كما أنه كان بمثابة الأب لها لأن والدهما توفى وهي في سن صغيرة، ولكنه كان أب متفتح.