ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

رئيس برشلونة يهدد إنهاء صفقة نيمار

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:23 ص
رئيس برشلونة يهدد إنهاء صفقة نيمار
نيمار
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

تطورت صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

وكشفت صحيفة "إلموندو" عن تطورات تعطل الصفقة، بعد أن كان محددا وضع الرتوش الأخيرة لها خلال اجتماع اللجنة الإقتصادية المقرر إقامته في مدينة ليفربول غدا الجمعة.

 

وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن بارتوميو رئيس النادي قرر التراجع عن حضور الاجتماع، من أجل التواجد مع الفريق في أولى مبارياته بالدوري الإسباني مما يهدد إتمام الصفقة بشكل نهائي خاصة أن اجتماع اللجنة الاقتصادية سيحضره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، إلا أن عدم حضور بارتوميو سيعطلها.

 

Advertisements
المزيد عن: نيمار صفقات برشلونة برشلونة باريس سان جيرمان اخبار برشلونة اليوم
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من ترشح أن يتولي قيادة منتخب مصر ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
السوبر الأوروبي
ليفربول
5
x
ركلات جزاء (انتهت)
4
تشيلسي