رئيس برشلونة يهدد إنهاء صفقة نيمار
الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:23 ص
الفجر الرياضي
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تطورت صفقة البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي والذي يرغب في العودة إلى الدوري الإسباني من بوابة برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وكشفت صحيفة "إلموندو" عن تطورات تعطل
الصفقة، بعد أن كان محددا وضع الرتوش الأخيرة لها خلال اجتماع اللجنة الإقتصادية المقرر
إقامته في مدينة ليفربول غدا الجمعة.
وأوضحت الصحيفة المقربة من برشلونة، أن بارتوميو
رئيس النادي قرر التراجع عن حضور الاجتماع، من أجل التواجد مع الفريق في أولى مبارياته
بالدوري الإسباني مما يهدد إتمام الصفقة بشكل نهائي خاصة أن اجتماع اللجنة الاقتصادية
سيحضره ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، إلا أن عدم حضور بارتوميو سيعطلها.
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