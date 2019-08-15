زوج يقتل زوجته بمدينة أبوكبير بالشرقية لخلافات زوجية بينهما

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أنهي زوج بمدينة أبوكبير بالشرقية، حياة زوجته في الساعات الأولي من صباح اليوم، وتم التحفظ عليه، وعلي الجثة بمشرحة مستشفي أبوكبير العام،وإخطار النيابة العامة بأبوكبير، التي قررت بمعرفة أحمد حسان، مدير النيابة،للتحقيق، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.



تلقي العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، إخطارا من الرائد محمد ثروت، رئيس مباحث أبوكبير، يفيد بلاغا للمركز من الأهالي بوقوع جريمة قتل بمنطقة الساحة.



وأنتقل النقيب أحمد عرفة، معاون المباحث ومعه قوة من المركز، إلي مكان الحادث وتبين من قيام" محمد ه" 32 سنة، مقيم بندر أبوكبير، بقتل زوجته" دعاء ش" 30 سنة، وتم التحفظ عليه وأقر في التحقيقات أن القتل كان بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.