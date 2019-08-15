زيدان يهدد بالاستقالة من ريال مدريد

كشف خوسيه فيليكس دياز صحفي في صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد هدد رئيس النادي فلورنتينو بيريز بالرحيل عن النادي.

وغضب زيدان من فشل إدارة النادي الملكي في ضم لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوجبا من مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الحالي.

وأشار دياز إلى أن ضم بول بوجبا حتى الآن وهو الهدف الأساسي للمدرب زين الدين زيدان الذي أكد في أكثر من مرة إيمانه بموهبته.