البنك المركزي يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن سيطرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.





وأوضح المركزي عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.25 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وكان اخر طرح أذون خزانة للبنك الركزي تم يوم 13 أغسطس بقيمة 27 مليار جنيه موزعة على آجال متعددة السداد، وقد بلغت أسعار الفائدة عليهم نحو 17%.