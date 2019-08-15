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تداول 156 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:18 ص
تداول 156 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
ميناء نويبع - أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر تداول 155 شاحنة بضائع و397 سيارة حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 24 شاحنة و4 سيارة بينما تغادر العبارة امانة وعلى متنها 145 سيارة فيمل غادر المييناء بالامس السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 24 شاحنة و4 سيارة.

كما يشهد ميناء نويبع استقبال السفينة سينا وعلى متنها 12 شاحنة و5 سيارة فيما شهد الميناء بالامس وصول وسفر السفينة سينا وعلى متنها 15 شاحنة و34 سيارة.

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