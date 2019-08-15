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البورصة تفتح تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشرتها

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:07 ص
البورصة تفتح تعاملات اليوم على أداء متباين لمؤشرتها
البورصة المصرية
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الفجر الاقتصادي
 
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حققت مؤشرات البورصة في افتتح تعاملات جلسة، اليوم الخميس، أداًء متبانيًا بعدما أنهت جلسة أمس الأربعاء على ارتفاعات جماعية ومكاسب قوية لرأسمالها السوقي بلغت 13 مليار جنيه.

 

وبعد مرور نحو ساعة على بداء التداولات، تراجع المؤشر الرئيسي" egx30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوي 14526.91 نقطة،  بينما صعد مؤشر" egx70" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستويات 540.16 نقطة،  وخسر المؤشر الأوسع نطاقًا"egx100" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستويات 1430.75 نقطة.

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