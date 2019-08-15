حديقة الحيوان: استقبلنا أكثر من ربع مليون مواطن خلال أيام عيد الأضحى

Advertisements

قال الدكتور محمد رجائي، مدير عام حدائق الحيوان، إن الحديقة تعد مقصد لكثير من الأسر المصرية خلال فترة الأعياد والمناسبات، حيث يكون لديهم خطة خاصة لاستقبال الزوار.



وأشار "رجائي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، إلى أن الحديقة استقبلت 40 ألف زائر أول أيام العيد، و65 ألف زائر ثاني أيام العيد، و80 ألف زائر ثالث أيام العيد، و95 ألف زائر رابع أيام العيد، مضيفا أن الحديقة استقبلت أكثر من ربع مليون مواطن خلال أيام العيد.



وأضاف أن هناك جهد كبير لضمان حسن استقبال الزوار، حيث مرت أيام العيد دون تلقي شكوى واحدة، لافتا إلى أن كل نجوم الحديقة من الحيوانات كانت موجودة، مؤكدًا أن كل الحيوانات بصحة جيدة، ولا يوجد حيوان واحد هزيل داخل الحديقة.

