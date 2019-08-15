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نجما الأهلي جاهزان للمشاركة أمام بيراميدز

الخميس 15/أغسطس/2019 - 10:04 ص
نجما الأهلي جاهزان للمشاركة أمام بيراميدز
علي معلول ورامي ربيعة
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الفجر الرياضي
 
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أكد مدير الكرة في النادي الأهلي سيد عبد الحفيظ، على جاهزية لاعبي الفريق علي معلول ورامي ربيعة أمام بيراميدز.

ويواجه النادي الأهلي نظيره بيراميدز يوم السبت المقبل في الثامنة مساءً ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وتابع عبد الحفيظ أن اللاعبين مصابين بالإجهاد العام فقط ولكنهم في كامل جاهزيتهم لمباراة الكأس.

كما يُذكر أن الثنائي رامي ربيعة وعلي معلول لم يشاركا في المران الأساسي للأهلي مساء اليوم واكتفيا بالجري حول الملعب.
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