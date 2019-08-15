إيهاب توفيق وشيبة ودينا نجوم حفل رابع أيام العيد (صور)

أحيا نجما الغناء إيهاب توفيق وأحمد شيبة حفل رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بمشاركة الراقصة الاستعراضية دينا، وذلك بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة.

أشرف على تنظيم الحفل "ميوزيك هاوس" لحسام خليل، وحضره عدد من نجوم الفن من بينهم الفنانة ألفت عمر وعصام كاريكا، وقدم توفيق عدد من أغانيه المميزة من بينها "مالهمش في الطيب"، "سحراني"، "عدى الليل" .. بينما أبدع شيبة بغناء "آه لو لعبت يازهر" ، "والمارد"، واستمر الحفل حتى صباح اليوم الخميس.