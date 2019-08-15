الإعلامية ميادة عبدالعال مديرًا لمهرجان EGY Fashion 4

اختارت إدارة مهرجان EGY Fashion الإعلامية الدكتورة ميادة عبدالعال، مديرًا عاما للمهرجان في دورته الرابعة التي ستنطلق في يومى 26 و27 الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يعقد المهرجان على يومين متتاليين بإحدى الفنادق الشهيرة بالقاهرة وذلك بحضور نجوم الفن والإعلام والمجتمع، ويضم المهرجان العديد من عروض الجمال والموضة لأشهر مصممى الأزياء وخبراء التجميل على مستوى الوطن والعربي.

والجدير بالذكر أن ميادة عبدالعال تم تكريمها فى الدورات الثالثة السابقة للمهرجان تقديراً لمجهودها فى مجالها الإعلامى، حيث تعمل ميادة رئيسا تحرير لعدة برامج فى مدينة الإنتاج الإعلامي، علاوة على حصولها على درجة الماجستير بامتياز فى الإعلام، إضافة إلى اختيار رسالتها ضمن القاعدة القومية للدراسات فى موضوع الإعلام التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وذلك بنشرتها الشهرية التاسع والأربعون بعد المائة.