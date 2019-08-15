أحمد الطاهري: فض اعتصام رابعة أنقذ مصر من حرب أهليه

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهرى مقدم برنامج"المانيفستو" على الرديو 9090، "انه لولا فض الاعتصام الإرهابي فى رابعة، لكان زمان اتعمل جنيف 1 و 2 و3 و4 و5، وذلك لبحث النزاع المصري الذى كان سيصبح حرب أهليه، وكنا هنبقى مجرد بند على أجندة مجلس الأمن.. والبرادعى يلاقى شغل ويبقى مفوض الأمم المتحدة أو مبعوث الأمم المتحدة لمصر ويعيش فى الأردن .. ومش بعيد مع انهيار الوضع الداخلى المصري السياسي والاقتصادي والأمنى، كان ترامب أتجرأ ووقع قرار أحادى لإسرائيل بسيناء أو تبقى سيناء جزء مضمون فى اى تصور أمريكي زى ما عمل فى القدس والجولان.

وأضاف "الطاهرى" من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "كان زمان الفالح فينا فى الشتات ومحدش عارف مين من الأشقاء العرب كان هيفتح بابه لملايين المصريين، ولا كنا هنتحط فى مخيمات ولا الأكل هيترملنا من الطيارة.. الحمد لله على نعمة قواتنا المسلحة.. الحمد لله رزقنا بطل اسمه عبد الفتاح السيسي.. ألف رحمة ونور على الملك عبد الله والأمير سعود الفيصل".