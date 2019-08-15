حكاية نادي الوطنية والكرامة مع إسرائيل!

أطلق مرتضى منصور رئيس الزمالك لقب نادي الوطنية والكرامة على القلعة البيضاء وتغنى بذلك في جميع وسائل الإعلام وجعل ذلك الشعار الرسمي على أبواب النادي رغم أن له 3 وقائع في الفترة الأخيرة بالتعامل مع أشخاص لهم علاقة أو سبق لهم العمل في إسرائيل.





وتؤكد وقائع مرتضى منصور أن الشعارات تختلف تمامًا عما تم تطبيقه على أرض الواقع لنادي الكرامة والوطنية.









وقائع الزمالك مع إسرائيل









- تعاقد الزمالك مع الزامبي مايوكا الذي كان سبق له اللعب في مكابي الإسرائيلي ثم استغنى عنه





- تعامل الزمالك في صفقة مايوكا مع وكيل إسرائيلي وهي الواقعة الشهيرة التي تناولتها كل وسائل الإعلام





- أعلن مرتضى منصور التعاقد مع الصربي ألكسندر ستانوفيتش لتدريب الفريق والذي سبق له تدريب فريق مكابي الإسرائيلي





من هو ستانوفيتش؟





- ولد أليكساندر ستانوفيتش في مدينة بلجراد اليوغوسلافية في 28 أكتوبر 1973





- بدأ ستانوفيتش مشواره ضمن ناشئين نادي بارتيزان عام 88، وصعد للفريق الأول عام 93 ولعب لفريق بيلجراد عام 97 ثم عاد بارتيزان حتى عام 2001 ثم فيدوتون المجري قبل إعلانه الاعتزال عام 2003.





- درب ستانوفيتش فريق بلجراد للشباب ثم عمل كمساعد مدرب ثم رحل لتدريب فريق سيرم الصربي.





- قاد ستانوفيتش منتخب صربيا للشباب تحت 19 عامًا وخاض بطولة اليورو عام 2009





- تولى تدريب بارتيزان وهو في عمر الـ36 وتوج بلقب الدوري الصربي معه ثم رحل إلى الدوري الصيني ودرب داليان أربين وبكين جوان واستطاع أن يقود الأخير للوصول لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.





- انتقل أليكساندر ستانوفيتش لتدريب لفريق مكابي حيفا في الدوري الإسرائيلي عام 2014 ثم عاد لتدريب بكين بي جي الصيني





- فى عام 2017 تولى ستانوفيتش تدريب باوك اليوناني ورحل بعد شهرين ثم قاد القادسية السعودي ولم يستمر بعد تدهور النتائج عقب 8 مباريات فقط.







