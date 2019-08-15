الدولار يواصل ارتفاعاتة الهامشية بالبنوك في تعاملات اليوم الخميس 15-8-2019

أرتفعت اسعار صرف الدولار أمام الجنيه هامشيُا، اليوم الخميس، بالبنوك المصرية، موصلُا بذلك ارتفاعة الذي لم يتعدي قرشًا واحدًا خلال الايام الماضية.

وارتفع "الدولار" في تعاملات البنك المركزي إلى 16.63 جنيه للبيع و16.52 للشراء جنيه مقارنة بتعاملات أمس 16.62 للبيع و16.64 جنيه للشراء.





وصعد "الدولار" بفي بنك "عودة" ليسجل 16.53 جنيه للشراء و16.63 جنيه للبيع، و في "البنك التجاري الدولى" سجل نحو 16.61 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع مقارنة بنحو 16.49 جنيه للشراء ونحو 16.59 جنيه للبيع في تعاملات الامس ، و ارتفع في "بنك الاسكندرية" من 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه إلى 16.53 جنيه للبيع ونحو 16.63 جنيه للشراء، و في "بنك الأهلي الكويتي" سجل 16.55 جنيه للبيع ونحو 16.65 جنيه للبيع.

وارتفع الدولار في أكبر بنكي حكوميُا هما البنك الأهلى وبنك مصر؛ ليصل إلى 16.52 جنيه للشراء و16.62 جنيه للبيع مقارنة 16.51 جنيه للشراء و16.61 للبيع في تعاملات الامس.





وجائت أسعا الدولار بالبنوك وفقُا لموقع الدولار لايف الذي يرصد تحركات الجنيه مقابل الدولار كالاتي:





سعر الدولار بالبنك المركزي :

لى 16.63 جنيه للبيع و16.52 للشراء جنيه.

سعر الدولار في"البنك التجاري الدولي" :

نحو 16.61 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع

سعر الدولار في " بنك المصرف المتحد":

16.51 جنيه للشراء، 16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية :

16.53 جنيه للشراء و 16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس :

16.22 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

الدولارفي البنك العربي الأفريفي الدولي :

16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان:

16.53جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك مصر":

الدولار 16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع

سعر الدولار في "بنك كريدي أجريكول":

16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "البنك الأهلي المصري":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك الأهلي الكويتي":

16.55 جنيه للشراء و16.65 جنيه للبيع

سعر الدولار في "بنك المصري الخليجي"

16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك "عَـوده":

16.52 جنيه للشراء، 16.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "بنك مصر إيران":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

سعر الدولار في بنك "الشركة المصرفية العربية الدولية":

16.52 جنيه للشراء، و16.62 للبيع.

وسعر الدولار في "البنك الأهلي اليوناني المصري":

16.50 جنيه للشراء و 16.60 جنيه للبيع.

وسعر الدولار في "بنك البركة":

16.51 جنيه للشراء، و16.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في "مصرف أبو ظبي الإسلامي"

16.53 جنيه للشراء، و16.63 جنيه للبيع.





