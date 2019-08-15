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آسر ياسين يكشف تجربته مع الفيلم الذي سبب له اكتئاب.. تعرف على اسمه (فيديو)

الخميس 15/أغسطس/2019 - 09:10 ص
آسر ياسين يكشف تجربته مع الفيلم الذي سبب له اكتئاب.. تعرف على اسمه (فيديو)
آسر ياسين
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الفجر الفني
 
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كشف الفنان آسر ياسين، كواليس تجربته مع مرض الاكتئاب، لأول مرة، موضحًا أنه تعرّض لها عقب فيلم "تراب الماس"، لأنه لم يستطع الخروج سريعًا من الدور.

 

أوضح آسر، خلال حواره في برنامج "معكم منى الشاذلي"، على قناة cbc، أنه خرج من الفيلم بحالة من الاكتئاب استمرت معه ما يقرب من 6 أشهر، قائلا: "كنت طالع من الفيلم الدور مكنتش عايز أشوف حد ولا عايز أخرج ولا أسافر"، لافتًا أن هذا الفيلم وكذلك "رسايل البحر" من أكثر الأعمال التي أرهقته نفسيًا، حتى أثناء التحضير.

 

تابع أنه لم يستطع الظهور في الإعلام وقتها للحديث عن نجاح الفيلم بسبب هذه الحالة التي كان يمر بها، مضيفًا: "مكنتش قادر حتى اتكلم على التجربة.. كنت سعيد جدا بنجاحها بس مكنتش حاسس بيه، أحيانا في أدوار بتلمس حاجة عندك يمكن أنت قافلها من زمان أو مجربتش تفتحها عشان كده قعدت شوية عشان اطلع من الشخصية دي".


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