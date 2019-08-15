نيللي كريم تكشف كواليس اختيارها للمشاركة بفيلم "كازابلانكا"

كشفت الفنانة نيللي كريم كواليس اختيارها للمشاركة كضيفة شرف في فيلم "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، الذي عرض في موسم أفلام عيد الفطر الماضي.

أوضحت نيللي خلال حوارها في برنامج "معكم منى الشاذلي، على قناة cbc، أن القصة كلها بدأت وانتهت في ساعات معدودة، مشيرة إلى أن أمير اتصل بها خلال شهر رمضان، وطلب منها أن تتوجه لموقع التصوير لتفطر معهم، متسائلا حول إمكانية موافقتها للمشاركة كضيفة شرف في الفيلم.

أضافت أنها وافقت وتوجهت إلى مكان التصوير دون أن تدري ما ستقدمه أصلا، وهناك علمت أنه مشاهد أكشن ولا بد من تصويرها الآن، فعملت من المدرب الموجود ما الحركات المطلوب تأديتها، وقامت بفعلها خلال التصوير دون "بروفات"، ونجحت فيها من أول مرة.

تابعت: "روحت إنقاذ موقف، كانوا فاكرين إني هاخد وقت كتير على ما اتعلم الحركات.. لكنها فاجئتهم وعملتها صح على طول والمدرب اتفاجئ.. حتى لبسي اللي روحت بيه كان مناسب للدور فصوّرت بيه".