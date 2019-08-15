طرح الإعلان الترويجي الأول لفيلم إيميليا كلارك الجديد "Last Christmas"

تستعد النجمة البريطانية الشابة إيمليا كلارك، الشهير بلقب أم التنانين من مسلسل صراع العروش، لخوض مغامرتها السينمائية الجديدة بطرح الإعلان الترويجي لفيلمها الجديد Last Christmas.

ونشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية الإعلان الترويجي الأول للفيلم الذي تظهر به إيميليا بشخصية فتاة تبحث عن الحب بعد تعرضها لعدة أزمات صحية خطيرة كادت أن تقضي على حياتها.

ويشارك إيميليا في بطولة الفيلم، النجم الشاب ذو الأصول الصينية هينري جولدينج، الشهير بدوره في فيلم Crazy rich Asians .