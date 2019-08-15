"نيفيل" يحدد موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

كشف جاري نيفيل نجم منتخب إنجلترا السابق عن موعد رحيل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي عن الفريق رغم التتويج بلقب السوبر الأوروبي.

وقال نيفيل خلال حديثه لقناة Sky Bet إن محمد صلاح سيرحل عن ليفربول نهاية الموسم الكروي الجاري وأستطيع أن أتكهن بذلك وأقوله للجميع".

وأضاف نيفيل: "جيمي كاراجر يعرف موعد رحيل محمد صلاح ولكن لن يقول، أستطيع أن أرى هذا يحدث، تعرف متى يحب اللاعب الخروج".