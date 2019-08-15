عقدة السوبر الأوروبي تطارد فرانك لامبارد مع تشيلسي

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، لقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "فودافون أرينا" بمدينة أسطنبول.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/2، ليحسمه الريدز لصالحه في النهاية بفضل براعة حارسه الإحتياطي الإسباني أدريان، بعد تصديه لركلة البلوز الخامسة.

وبتلك النتيجة رسخ ليفربول من عقدة فرانك لامبارد التاريخية مع تشيلسي، بتعرضه للهزيمة الثالثة في السوبر الأوروبي لـ "لامبارد" مع تشيلسي، ويرصد لكم "الفجر الرياضي" نتائج تلك المباريات كالتالي:

لامبارد x أتلتيكو مدريد

تعرض تشيلسي في ظل وجود لامبارد كلاعب للفريق إلى خسارة مذلة أمام نظيره أتلتيكو مدريد الإسبانى بنتيجة 4/1، في المياراة التي جمعت بينهما في كأس السوبر الأوروبي لعام 2012.

لامبارد x بايرن ميونيخ

ولم يكن لامبارد أكثر حظًا في الموسم التالي، حيث تعرض لخسارة السوبر الأوروبي رفقة فريقه تشيلسي، بعد تعرضه للخسارة بركلات الترجيح بنتيجة 4/5، أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني، وذلك عقب تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي، وذلك في عام 2013.

لامبارد x ليفربول

وفي سيناريو متكرر لعام 2013، تعرض لامبارد للخسارة بنفس النتيجة في مباراة مساء أمس أمام الريدز، ولكن هذه المرة كمدرب لتشيلسي وليس لاعبًا.