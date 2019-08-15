ألكسندر ستانوفيتش مدرب الزمالك.. حقائق لا تقبل الشك ومنحنيات سوداء

قرر نادي الزمالك تعيين الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق لفريق القادسية السعودي في منصب المدير الفني للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال.





ويملك ستانوفيتش حقائق مميزة في تاريخه التدريبي وإن كان هناك بعض السلبيات بالنسبة للزمالك مثل التدريب في إسرائيل وتدهور النتائج في القادسية السعودي.





من هو ستانوفيتش؟

- ولد أليكساندر ستانوفيتش في مدينة بلجراد اليوغوسلافية في 28 أكتوبر 1973

- بدأ ستانوفيتش مشواره ضمن ناشئين نادي بارتيزان عام 88، وصعد للفريق الأول عام 93 ولعب لفريق بيلجراد عام 97 ثم عاد بارتيزان حتى عام 2001 ثم فيدوتون المجري قبل إعلانه الاعتزال عام 2003.

- درب ستانوفيتش فريق بلجراد للشباب ثم عمل كمساعد مدرب ثم رحل لتدريب فريق سيرم الصربي.

- قاد ستانوفيتش منتخب صربيا للشباب تحت 19 عامًا وخاض بطولة اليورو عام 2009

- تولى تدريب بارتيزان وهو في عمر الـ36 وتوج بلقب الدوري الصربي معه ثم رحل إلى الدوري الصيني ودرب داليان أربين وبكين جوان واستطاع أن يقود الأخير للوصول لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

- انتقل أليكساندر ستانوفيتش لتدريب لفريق مكابي حيفا في الدوري الإسرائيلي عام 2014 ثم عاد لتدريب بكين بي جي الصيني

- فى عام 2017 تولى ستانوفيتش تدريب باوك اليوناني ورحل بعد شهرين ثم قاد القادسية السعودي ولم يستمر بعد تدهور النتائج عقب 8 مباريات فقط.