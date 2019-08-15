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الأهلي يستكمل قائمته المحلية بقيد 4 لاعبين

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:22 ص
الأهلي يستكمل قائمته المحلية بقيد 4 لاعبين
الأهلي
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الفجر الرياضي
 
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استقر نادي الأهلي على قيد سعد الدين سمير وكريم نيدفيد ومحمد محمود وأحمد حمدي في القائمة المحلية للموسم الجاري.

 

ويستكمل الأهلي قائمته المحلية بالرباعي نيدفيد وسعد ومحمد محمود وأحمدي بعد أن قام بقيد 26 لاعبًا في الفترة الماضية هم: محمد الشناوى، شريف إكرامي، على لطفى، أحمد فتحى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، على معلول، رامى ربيعة، محمود متولى، محمود وحيد، إليو ديانج، عمرو السولية، حمدى فتحى، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سليمان، محمد مجدى قفشة، جيرالدو، حسين الشحات، رمضان صبحى، أجاى، مروان محسن، أزارو، صلاح محسن، وأحمد الشيخ.

 

وينوي الأهلي بيع وإعارة باسم علي وحسين السيد ومؤمن زكريا وهشام محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

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