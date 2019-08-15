ريال مدريد يتلقى صدمة قبل الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تلقي ريال مدريد صدمة بإصابة أحد نجومه المنضمين حديثًا إلى الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي.



وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن البرازيلي رودريجو جوس يعاني من إصابة في فخذه الأيمن ولن ي تمكن من اللعب مع فريق الكاستيا بليون استعدادًا للموسم الجديد.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن الفريق الطبي أجرى اختبارات لرودريجو وينتظر الآن معرفة تطورات الإصابة لتحديد مدة غياب اللاعب عن المباريات.



وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد تعاقد مع رودريجو في 2018 مقابل 45 مليون يورو ولكن تركه الملكي يلعب مع سانتوس لمدة موسم قبل أن يعود إلى الميرينجي هذا الصيف.