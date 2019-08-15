جمهور باريس سان جيرمان يجبر نيمار على الرحيل

أكد مصدر مُقرب من البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان إصرار اللاعب على الرحيل عن الفريق الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وقال المصدر المقرب من نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "كانت هن

اك فرص لبقاء نيمار إذا لم يجد باريس سان جيرمان عرضًا ماليًا مناسبًا لرحيله لكن بعد ما حدث يوم الأحد لم يعد بإمكانه الاستمرار".



واختتم المصدر تصريحاته قائلاً : "الجميع يعلم أن أي شيء يمكن حدوثه من المتطرفين لكن إدارة النادي لم تفعل أي شيء لتجنب ذلك".



وألمحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة PSG حسمت الأمر بعد إزالتها صور وقمصان نيمار من المتجر الرسمي في اليوم التالي للواقعة.



وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن برشلونة أرسل وفدًا إلى باريس للتفاوض على ضم نيمار هذا الصيف ويترقب ريال مدريد الموقف من أجل خطف النجم البرازيلي الذي يُعتبر هدفًا رئيسيًا للميرنجي.