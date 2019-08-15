جمهور باريس سان جيرمان يجبر نيمار على الرحيل
الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:08 ص
ريهام عبد المحسن
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أكد مصدر مُقرب من البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان إصرار اللاعب على الرحيل عن الفريق الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وقال المصدر المقرب من نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "كانت هناك فرص لبقاء نيمار إذا لم يجد باريس سان جيرمان عرضًا ماليًا مناسبًا لرحيله لكن بعد ما حدث يوم الأحد لم يعد بإمكانه الاستمرار".
واختتم المصدر تصريحاته قائلاً : "الجميع يعلم أن أي شيء يمكن حدوثه من المتطرفين لكن إدارة النادي لم تفعل أي شيء لتجنب ذلك".
وألمحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة PSG حسمت الأمر بعد إزالتها صور وقمصان نيمار من المتجر الرسمي في اليوم التالي للواقعة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن برشلونة أرسل وفدًا إلى باريس للتفاوض على ضم نيمار هذا الصيف ويترقب ريال مدريد الموقف من أجل خطف النجم البرازيلي الذي يُعتبر هدفًا رئيسيًا للميرنجي.
يذكر أن نيمار تواجد في مدرجات ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان لمتابعة لقاء فريقه أمام أولمبيك نيم وتعرض لهتافات مسيئة وسباب من جماهير باريس سان جيرمان بالإضافة إلى اللافتات التي طالبته بالرحيل.
وقال المصدر المقرب من نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة ليكيب الفرنسية: "كانت هناك فرص لبقاء نيمار إذا لم يجد باريس سان جيرمان عرضًا ماليًا مناسبًا لرحيله لكن بعد ما حدث يوم الأحد لم يعد بإمكانه الاستمرار".
واختتم المصدر تصريحاته قائلاً : "الجميع يعلم أن أي شيء يمكن حدوثه من المتطرفين لكن إدارة النادي لم تفعل أي شيء لتجنب ذلك".
وألمحت الصحيفة الفرنسية أن إدارة PSG حسمت الأمر بعد إزالتها صور وقمصان نيمار من المتجر الرسمي في اليوم التالي للواقعة.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن برشلونة أرسل وفدًا إلى باريس للتفاوض على ضم نيمار هذا الصيف ويترقب ريال مدريد الموقف من أجل خطف النجم البرازيلي الذي يُعتبر هدفًا رئيسيًا للميرنجي.
يذكر أن نيمار تواجد في مدرجات ملعب حديقة الأمراء معقل باريس سان جيرمان لمتابعة لقاء فريقه أمام أولمبيك نيم وتعرض لهتافات مسيئة وسباب من جماهير باريس سان جيرمان بالإضافة إلى اللافتات التي طالبته بالرحيل.
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