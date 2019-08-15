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ثورة غضب لنجم برشلونة.. تعرف على السبب

الخميس 15/أغسطس/2019 - 08:04 ص
ثورة غضب لنجم برشلونة.. تعرف على السبب
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مني العوضي
 
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أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، غضبه من إدارة ناديه بعدما تم عرضه على باريس سان جيرمان مقابل ضم نيمار خلال فترة الميركاتو الصيفي.


ويحاول نادي برشلونة استعادة خدمات البرازيلي نيمار مرة أخرى وذلك بعدما رحل عام 2017 لصفوف باريس سان جيرمان مقابل مبلغ 222 مليون يورو.


وذكر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني إن راكيتيتش اعترض بشكل واضح على دخول اسمه ضمن صفقة نيمار المحتملة.


وكان نادي برشلونة قد عرض على باريس ضم نيمار مقابل 80 مليون يورو بالإضافة إلى دخول الثنائي إيفان راكيتيتش وفيليب كوتينيو.
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