ثورة غضب لنجم برشلونة.. تعرف على السبب

أبدى الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، غضبه من إدارة ناديه بعدما تم عرضه على باريس سان جيرمان مقابل ضم نيمار خلال فترة الميركاتو الصيفي.





ويحاول نادي برشلونة استعادة خدمات البرازيلي نيمار مرة أخرى وذلك بعدما رحل عام 2017 لصفوف باريس سان جيرمان مقاب ل مبلغ 222 مليون يورو.





وذكر برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني إن راكيتيتش اعترض بشكل واضح على دخول اسمه ضمن صفقة نيمار المحتملة.