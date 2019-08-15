بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. صلاح ثالث اللاعبين العرب الحاصلين على اللقب

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في الحصول على لقب كأس السوبر الأوروبي، بعد فوزه بصوبة عن طريق ركلات الترجيح بنتيجة 4/5، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب "فودافون أرينا" بمدينة أسطنبول.









واتجهت المباراة لركلات الترجيح عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2/2، ليتم الاحتكام لركلات الترجيح، التي ابتسمت للريدز، بعد إحراز صلاح للركلة الخامسة وتصدي أدريان حارس الريدز للركلة الأخيرة للبلوز.









ورغم أن صلاح أصبح أول مصري يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي إلا أنه احتل المركز الثالث عربيًا، حيث سبقه لاعبان لهذه المحفل الأوروبي، يبرزهم "الفجر الرياضي" في السطور التالية:









الجزائري رابح ماجر

تمكن أسطورة كرة القدم الجزائرية المهاجم رابح ماجر، من التتويج بلقب السوبر الأوروبي رفقة فريقه بورتو البرتغالي "بطل دوري أبطال أوروبا" في عام 1987، بعد تغلبه على نظيره أياكس أمستردام الهولندي "بطل اليوروباليج" بنتيجة 1/0.









المغربي أشرف حكيمي

وحصل الظهير الأيمن الدولي المغربي أشرف حكيمي على لقب السوبر الأوروبي رفقة فريقه ريال مدريد الإسباني "بطل دوري أبطال أوروبا"، بعد تغلبه على نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي "بطل الدوري الأوروبي" بننيجة 2/1.