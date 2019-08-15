مفاجأة.. لاعب الأهلي ينتقل للإسماعيلي
الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:57 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
Advertisements
أنهى باسم علي لاعب النادي الأهلي إتفاقه مع نادي الإسماعيلي للانتقال الى صفوف الدراويش بداية من الموسم الحالي.
ومن المتوقع أن يوقع لاعب الأهلي غداً على أوراق انتقاله لمدة 3 مواسم وفقا لمصدر مقرب منه والذي أكد أن اللاعب هو من طلب الإنضمام للإسماعيلي.
وأبرم الدراويش 8 صفقات حتى الآن لدعم صفوف الفريق إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد ببطولة الدوري الممتاز والبطولة العربية بجانب كأس مصر.
Advertisements