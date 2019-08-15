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مفاجأة.. لاعب الأهلي ينتقل للإسماعيلي

الخميس 15/أغسطس/2019 - 07:57 ص
مفاجأة.. لاعب الأهلي ينتقل للإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 
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أنهى باسم علي لاعب النادي الأهلي إتفاقه مع نادي الإسماعيلي للانتقال الى صفوف الدراويش بداية من الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يوقع لاعب الأهلي غداً على أوراق انتقاله لمدة 3 مواسم وفقا لمصدر مقرب منه والذي أكد أن اللاعب هو من طلب الإنضمام للإسماعيلي.

وأبرم الدراويش 8 صفقات حتى الآن لدعم صفوف الفريق إستعدادًا لخوض منافسات الموسم الجديد ببطولة الدوري الممتاز والبطولة العربية بجانب كأس مصر.
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