مفاجأة.. لاعب الأهلي ينتقل للإسماعيلي

أنهى باسم علي لاعب النادي الأهلي إتفاقه مع نادي الإسماعيلي للانتقال الى صفوف الدراويش بداية من الموسم الحالي.

أنهى باسم علي لاعب النادي الأهلي إتفاقه مع نادي الإسماعيلي للانتقال الى صفوف الدراويش بداية من الموسم الحالي.