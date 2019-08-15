وائل جسار: أحب صوت هذا الفنان الخليجي

أكد المطرب اللبناني وائل جسار، أن مستوى الأغنية الخليجية ما زال عاليًا وراقيًا جدًا، لافتاً إلى أنه يستمع إلى معظم الفنانين الخليجيين ويَطرب بأصواتهم خصوصًا الفنان حسين الجسمي.





وتحدث في تصريحات إعلامية عن الذائقة الفنية لدى السعوديين قائلا "هم شعب راقٍ جداً ولديهم آذان موسيقية وإذا أحبوا فناناً يرددون أغنياته فهم شعب مُحب ومُتذوق للفن الأصيل"، وقد لمس ذلك من خلال إحيائه مهرجانين في المملكة آخرهما منذ شهر تقريباً.





واعتبر جسار أن اسمه منتشر ومحبوب ليس في لبنان فحسب إنما في معظم الدول العربية بما فيها دول المغرب العربي، وهذا ما يلمسه خلال إحيائه الحفلات والمهرجانات في تلك الدول.











